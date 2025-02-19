Вчерашний день стал переломным для ситуации вокруг Украины. Переломные события происходили не на линии фронта, а в весьма далеких от него местах. Однако в перспективе они могут прямо сказаться на ходе войны в Украине и условиях ее завершения.



Встреча в Эр-Рияде представителей РФ и США, а также комментарии по ее поводу Владимира Зеленского и последующие комментарии Дональда Трампа по поводу Зеленского заложили основы полного изменения повестки.



Судя по заявлениям, встреча делегаций России и США прошла на позитивной ноте. Как сообщалось, стороны запустили процесс восстановления межгосударственных отношений и механизм мирных переговоров об Украине для завершения войны. Причем последние были запущены без участия Киева вопреки многочисленным призывам Зеленского. И его негативные вчерашние комментарии о переговорах только подчеркнули эту деталь. А окончательно картина маслом вырисовалась после заявлений Трампа с критикой Зеленского

Cам же Зеленский уже несколько дней подряд дает понять, что вообще может не принять участие в мирных переговорах. Есть три версии, почему он это делает.

Первая, официальная: Зеленский требует введения миротворцев и четких гарантий безопасности, включая членство в НАТО или другие формы, подразумевающие прямое участие стран Альянса в отражении нового вторжения. А без этого завершать войну нельзя, так как Россия накопит силы и снова нападет.

Вторая, оппозиционная: Зеленский прекрасно понимает, что никто на Западе не даст тех гарантий, которые он просит, так как там не хотят воевать с Россией из-за Украины. Поэтому, согласно второй версии, все заявления Зеленского о неприемлемости скорейшего мира - это лишь прикрытие для реальных мотивов Банковой, согласно которым она хочет продолжать войну с возможностью практически бесконтрольно осваивать по коррупционным схемам огромные бюджетные потоки военного времени, а также не желает проводить выборы из-за страха потерять власть.

Третья, циничная: единственное, что интересует Зеленского в плане мирных переговоров об Украине, - это гарантии сохранения собственной власти, причем не только со стороны Запада, но и, главное, со стороны России.

"Если Запад и Кремль гарантируют, что Зеленский в любом случае остается у власти после завершения войны, то Зеленский будет готов согласиться на предложенные условия мира. Не на любые, конечно. Но на очень многое из того, что сейчас обсуждают по условиям мира в Украине, но публично отвергает Банковая. Зеленский согласится после получения гарантий сохранения у власти, потому что для него уход с поста президента может привести к критическим последствиям. Все, например, понимают, что произойдет, если Зеленский потеряет власть, а Коломойский выйдет на свободу. Зеленский от Бени нигде в мире не скроется", - говорит источник в политкругах.

Стоит обратить внимание на то, что негативная риторика Зеленского в отношении предлагаемых Вашингтоном идей о завершении войны ужесточилась с тех пор, как в США стали заявлять о необходимости выборов.

А вчерашний резкий комментарий президента Украины по поводу переговоров в Эр-Рияде прозвучал вскоре после появления в СМИ инсайда о том, что Трамп и Путин сошлись во мнении: главным условием мирного урегулирования является проведение выборов, при этом у Зеленского мало шансов на них победить. Трамп в своем вчерашнем выступлении тоже сказал о необходимости выборов и о падении рейтинга действующего президента Украины.

Все это, естественно, укрепляет у наблюдателей ощущение, будто Зеленского хотят слить. Не исключено, это действительно является важным фактором, который влияет на его отношения к скорейшему завершению войны и переговорам.

К слову, сегодня Зеленский прямо дал понять, что не хочет уходить с поста президента, пока Украина не будет в НАТО и в ЕС, а Путин хочет от него избавиться "физически или политически".

Если смоделировать ситуацию, при которой украинские власти отказываются участвовать в инициированных США мирных переговорах с Россией, то какие будут последствия?

Это означает огромные риски для Украины. Первый и самый очевидный – прекращение американской военной и финансовой поддержки. В условиях продолжения войны это будет иметь очень тяжелые последствия. Второй, менее очевидный, но не менее опасный – снятие американцами санкций с России. Хотя вчера госсекретарь Марко Рубио и заявил, что санкции с РФ не снимут до завершения войны в Украине, какова будет позиция Вашингтона по этой теме, если Киев откажется от переговоров, - вопрос открытый.

Россияне могут в таком случае сказать Вашингтону, что Москва обеими руками за мир, но Зеленский против, он не дает войне закончиться, поэтому она и продолжается; что, несмотря на это, РФ не может делать отношения с США заложником нежелания Зеленского останавливать кровопролитие, поэтому следует этот вопрос вынести за скобки и пойти дальше, начав с самого очевидного - снятия санкций.

Для России снятие американских санкций будет иметь огромное значение, в первую очередь для банков и экспорта. Будут сняты все ограничения на долларовые расчеты на мировом рынке для российских компаний, санкции с крупнейших компаний-экспортеров, включая нефтегазовый сектор, санкции против теневого флота РФ. Фактически Россия вернется в мировую торговлю примерно на тех же позициях, на которых она находилась даже не в 2021 году, а в 2013-м. Кроме, конечно, еврозоны и Великобритании. Но это для РФ уже не будет играть критической роли. Взамен Россия может открыть свой рынок для компаний из США, запустить американцев в добычу нефти и газа в Арктике и предложить много другого. Потому что цена вопроса велика: отмена американских санкций резко увеличит экономическую устойчивость РФ и ее способность продолжать войну.



Третий риск заключается в том, что вслед за США отменят санкции против РФ и европейцы. Им экономически выгодно восстановление отношений с Россией. И потому вряд ли они будут смотреть, как американские компании вновь зарабатывают на российском рынке, а их собственные стоят в стороне. Кроме того, налаживание связей с Москвой Евросоюзом может восприниматься как важная задача с точки зрения минимизации конфликта с РФ и укрепления безопасности в Европе. Возможно, Британия попытается вставить свои пять копеек, но ее вес не настолько велик, чтобы повернуть процессы вспять.

В украинской власти и в элите вообще по поводу этих угроз распространены две позиции.



Первая заключается в том, что Трамп никогда не пойдет на прекращение помощи Украине и на отмену санкций, потому что поражение Украины для него будет означать позор, новый Афганистан и полную потерю лица. То есть этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.

Вторая позиция заключается в том, что Трамп уже не друг Украине, а враг. И от него можно ожидать чего угодно, особенно после его вчерашних заявлений. Но и без американской помощи Украина выстоит, а потому нужно послать Вашингтон "вслед за российским кораблем", что уже и сделала нардеп Марьяна Безуглая.

Аргументы у второй позиции примерно таковы. Частично американскую помощь возместит Европа. Кроме того, Украина сама производит основное оружие нынешней войны – беспилотники. В финансовом плане у Украины имеется подушка безопасности – 43 миллиарда долларов золотовалютных резервов. Плюс что-то будет давать Европа. Кроме того, можно девальвировать гривну до 100 за доллар при заморозке на нынешнем уровне гривневых зарплат и прочей социалки, что даст бюджету дополнительный ресурс за счет более дорогой конвертации резервов и внешней помощи. Наконец, внутри страны Зеленский может подавлять недовольство, обвиняя любых критиков в работе на Кремль (к слову, уже сейчас запущен тезис о том, что ФСБ готовит в Украине новый майдан). К тому же живы традиционные надежды на то, что в России начнутся бунт, коллапс и смута, и страна рухнет.

Однако даже Зеленский признает, что без американской помощи войну будет продолжать крайне трудно и Европа ее полностью заменить не сможет. И это действительно так – как минимум в отношении ПВО и поставок боеприпасов. Сегодня он сказал, что "без поддержки Америки Украина победить не сможет". А глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что "без США нам будет очень тяжело".



Кроме того, позиция Европы по поводу войны и ее решимость продолжать наращивать помощь Украине вообще под большим вопросом.



Наконец, главная угроза в сценарии, при котором США прекращают поддержку и тем более когда снимаются санкции с РФ, заключается в том, что это создаст общее ощущение обреченности Украины - и в мире, и внутри страны. Что может запустить крайне опасные процессы для украинской государственности.



Поэтому отказ от переговоров и курс на продолжение войны создает огромные риски для Украины. Как минимум речь может идти об ухудшении ситуации на фронте и, следовательно, об ухудшении переговорной позиции Киева и условий завершения войны. А при определенных сценариях последствия могут быть и более фатальными.



Какой выбор сделает Зеленский – покажут ближайшие недели.