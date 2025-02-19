Президент Украины Владимир Зеленский "разозлил" главу Белого дома Дональда Трампа, когда раскритиковал переговоры США и России в Саудовской Аравии.

Об этом пишет газета The Guardian.

С этим издание связывает "серию нападений на Зеленского", которые вчера вечером произвел Трамп.

"Комментарии президента Украины, похоже, разозлили Трампа", - считает газета.

Напомним, американский президент заявил, что Киев сам виноват в начале войны, упрекнул Зеленского в нежелании вести переговоры и призвал его провести выборы, заявляя, что у него низкий рейтинг в районе 4%. И что Зеленский, по мнению Трампа, с таким рейтингом не может представлять Украину за столом переговоров.

Газета The Times считает, что эти заявления "встревожат украинское руководство".

Накануне на брифинге Трамп заявил, что Зеленскому не нужно было "начинать" войну. И упрекнул украинские власти, что у них было три года, чтобы провести переговоры.

Так он ответил на слова украинского президента, который раскритиковал переговоры США и России в Саудовской Аравии.

"Сегодня я услышал: "О, нас не пригласили. Ну, вы были там три года. Вы должны были закончить это три года назад. Вы не должны были начинать это. Вы могли бы заключить сделку. Я мог бы заключить сделку для Украины, которая оставила бы им почти всю землю, и ни один человек не был бы убит, и ни один город не был бы разрушен. Но они решили не делать это таким образом. И президент Байден был так плох для этого", - сказал Трамп.

Между тем представители украинской власти после жесткой критики Трампа опубликовали серию мотивационных постов.

"Продолжаем работать и бороться за Независимость", - написал глава ОП Андрей Ермак.

"Выстоим", - написал глава ГУР Кирилл Буданов.

"Все будет Украина, друзья", - написал глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

А нардеп Марьяна Безуглая послала Трампа на три буквы.

"Простите, вынуждена предложить господину президенту США пойти за российским кораблем", - написала Безуглая, отсылая к фразе про "русский военный корабль, иди на х@й".

Напомним, ранее Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет признавать результат переговоров США и РФ в Эр-Рияде.

Мы приводили главные заявления участников встречи в Саудовской Аравии.