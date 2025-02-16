Перед Зеленским, после того как Трамп позвонил Путину и начал форсировать переговоры по завершению войны в Украине, сейчас стоит стратегическая развилка между двумя вариантами действий.

Первый вариант – встроится в переговорный процесс, постаравшись получить лучшие условия завершения войны, и попытаться удержаться затем у власти.

Второй вариант – поддаться уговорам западной "партии войны" и отказаться от переговоров о прекращении огня, даже рискуя потерять американскую военную помощь, надеясь, что Европа хотя бы частично покроет недостачу.

Есть и "гибридный сценарий" - в переговорах участвовать, но торпедировать их изнутри, чтоб они завершились провалом. Впрочем, это, по сути, разновидность второго варианта.

Вчерашняя речь Зеленского в Мюнхене с наездами на Трампа и публичный отказ начинать переговоры с РФ до тех пор, пока Украина, США и ЕС совместно не выработают общую позицию (и эту схему американцы уже де-факто отвергли), создают впечатление, что Банковая четко решила пойти "в отказ". То есть, пойти по второму варианту.

Однако, также нельзя исключать, что Зеленский все ж таки еще не занял окончательную позицию и допускает для себя вероятность и первого варианта.

Индикатором того, какой сценарий действий выбрали украинские власти станет участие (или не участие) представителей Киева в запланированной на следующей неделе трехсторонней встречи в Саудовской Аравии вместе с американцами и с россиянами. Хоть в ОП уже заявили, что Украина в этом мероприятии участвовать не будет, точно можно будет это сказать, только когда сама встреча начнется.

Также большое значение будут иметь итоги созываемого Макроном (одним из ключевых представителей западной "партии войны") в Париже экстренного саммита европейских лидеров. Возможно, это событие планируется, чтоб продемонстрировать Украине готовность Европы помогать ей воевать и дальше даже без поддержки США. Чтоб окончательно побудить Зеленского пойти по "второму варианту".

Однако, если саммит закончится провалом и ничего конкретного там решено не будет, либо на него не приедет часть лидеров крупнейших европейских стран, это, скорее, станет ещё одним аргументом для Киева в пользу присоединения к инициированным Трампом переговорам по завершению войны в Украине.