Речь президента Владимира Зеленского была выдержана в сугубо конфронтационном ключе в отношении президента США Дональда Трампа.

Зеленский требовал от него не вступать в переговоры с Путиным до тех пор, пока Вашингтон не согласует с Украиной общую позицию (хотя Трамп это требование уже нарушил, позвонив первым Путину). Повторял европейские обвинения в адрес президента США, заявив, что "ни разу не услышал от Трампа, что Европе нужно место за столом", засомневался в том, нужна ли Европа Америке как союзница и призвал ЕС "надеяться на свои силы" и создать свою собственную армию, включив в нее ВСУ.

Если добавить к этому клинч Зеленского с американцами по поводу активно продвигаемого Трампом соглашения по полезным ископаемым (западные СМИ пишут, что президент Украины потребовал от США дать взамен на месторождения некие гарантии безопасности), то получается картина фактически полного отказа Трампу по всем пунктам его повестки - скорейший мир на основе компромиссов с Путиным, месторождения, отношения с Европой и т.д.

Мы уже писали, что именно к этому (отвергнуть призывы Трампа к немедленному началу переговоров по завершению войны) Зеленского накануне активно подталкивала западная "партия войны", развернув массированную кампанию по разгону "зрады" в СМИ после звонка президента США Путину.

И, по крайней мере пока, все выглядит так, что Зеленский этой теме поддался и действительно решил "пойти в отказ". Вероятно, полагая, что через совместное с Европой давление на Трампа он сможет усилить переговорные позиции.

Однако тут есть большой риск.

Во-первых, неизвестно как на такие действия и заявления Зеленского отреагирует Трамп. Судя по вчерашней речи Вэнса противоречия США и Европы быстро нарастают и попытка президента Украины опереться на поддержку стран ЕС и Британии может вызвать в Вашингтоне обратный ожидаемому эффект – резко ухудшить отношение США к украинской власти и побудить Трампа начать жесткое давление на Киев через, например, блокировку поставок оружия.

Во-вторых, далеко не ясна и позиция ЕС. Столкнувшись с усилением напряжения в отношениях с США, многие европейские страны могут решить, что война на два фронта – и против РФ, и против Америки для Европы это уже слишком. И постараться как можно быстрее восстановить отношения с Россией, чтоб минимизировать угрозу прямого конфликта и получить экономические преимущества за счет возобновления поставок российских энергоносителей.

Но даже если не рассматривать такой, пока еще сугубо гипотетический сценарий, в любом случае сейчас сама Европа, без помощи США, не в состоянии полноценно обеспечить необходимые военные поставки Киеву для продолжения войны. Что признает и сам Зеленский. То есть, отказ Трампа в помощи будет иметь тяжелейшие последствия для Украины.

В общем, ситуация крайне непростая и Зеленский сильно рискует.

В плане подобной игры "ва-банк" вспоминается его речь в Мюнхене ровно три года назад – в феврале 2022 года, накануне начала полномасштабной войны. Как потом писали западные СМИ, Шольц и другие европейские политики пытались убедить президента Украины объявить об отказе от вступления в НАТО, что, по их мнению, могло бы предотвратить войну. Но Зеленский не только не сделал этого, но в своей речи еще и намекнул на возможность начала работ по возвращению Украине ядерного оружия. И это практически сразу было включено Путиным в перечень поводов для вторжения.