Американцы требуют от Киева "очень жесткого" договора по передаче им контроля над ресурсами. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Будет очень жесткий договор с США по нашим ресурсам, и там есть намеки на приватизацию некоторых частей нашей экономики", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский отказался подписывать предложенный американцами проект документа. Он заявил, что там не прописаны гарантии безопасности.

По данным колумниста Washington Post Джоша Рогина, проект договора был представлен Зеленскому послом США в Украине Бриджит Бринк ещё несколько дней назад, до визита в Киев министра финансов Бессента.

Вчера в Мюнхене Зеленский встретился с американскими сенаторами и заявил, что не может подписать этот документ, поскольку он не содержит никаких гарантий безопасности для Украины.

При этом накануне Рогин писал, что проект договора по ископаемым был представлен Зеленскому делегацией Конгресса США на Мюнхенской конференции. И что в этом документе содержалось требование передачи американцам прав на 50% украинских полезных ископаемых.

Но затем журналист опроверг свою же информацию и написал, что проект соглашения был представлен Киеву несколькими днями раньше. Осталось ли там требование передачи американцам половины украинских недр, он не уточнил.

Ни Вашингтон, ни Киев таких положений в договоре официально не подтверждали.

При этом госсекретарь США Рубио ранее заявил, что американцам нужны "все природные ресурсы, какие у них есть".