Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он упомянул такие темы, как вероятность быстрого заключения мирного договора, вступление в НАТО и распоряжение украинскими полезными ископаемыми.

По его словам, речи о мирном соглашении с РФ в настоящее время не идет. И оно не может быть подписано в Мюнхене.

"Потому что это Мюнхен. И мы помним, что здесь было подписано – я такое не повторяю", - подчеркнул Зеленский.

Вероятно, он имел в виду Мюнхенское соглашение 1938 года, подписанное Великобританией, Францией и Италией с Адольфом Гитлером.

Он выступил с критикой звонка лидера США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину.

"Разговор Путина и Трампа – это не риск для США. Это риск для всего мира", - заявил он.

На реплику журналиста о том, что спецпердставитель главы Белого дома Кит Келлог говорил о необходимости встречи украинского президента с Путиным Зеленский ответил: "Не знаю, с ним (с Келлогом - Ред.) Ермак говорил. Посмотрим".

Также Зеленский сказал, что готов встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и обсудить вопрос полезных ископаемых, проект соглашения о которых Киев ранее передал Вашингтону.

"Не готов все подписывать, но готов обсудить договор о наших полезных ископаемых", - сказал Зеленский.

Он снова отметил, что "Украине не нужно простое прекращение огня", скорее всего, подразумевая гарантии безопасности, о которых заявлял ранее.

Зеленский затронул тему вступления в НАТО. Как он сообщил, США никогда не говорили Украине о готовности принять ее в Альянс и никогда не хотели Украину там видеть.

"Я никогда не слышал во время разговоров на уровне президентов, что мы будем в НАТО. Никогда. И это не вопрос к Трампу. Это вопрос к политике США", — сказал президент Украины.

Еще он повторил, что готов встретиться с Путиным.

"Я не планирую встречаться с россиянами. Я готов встретиться только с одним россиянином - Путиным", - заявил он и назвал условие: "только после того, как у нас будет совместный план с Трампом и ЕС".

"Только в этом случае я готов встретиться. И мы сядем с Путиным и остановим войну", - заверил Зеленский.

Между тем присутствующий на Мюнхенской конференции нардеп Алексей Гончаренко сообщил о заявлении Зеленского американским сенаторам, что он прочитал предложенное США соглашение об украинских полезных ископаемых, но "не нашел там ничего о гарантиях". Также президент Украины заявил, что перед подписанием документов "у нас принято прочесть".

В Мюнхене Зеленский уже заявлял и о том, что команда президента США выступает против членства Украины в НАТО, считая это "эскалацией".

Находящийся в Европе министр обороны США Пит Хегсет высказал мнение, что возвращение ВСУ к границам 2014 года, отправка в Украину американских войск и вступление Украины в НАТО маловероятны.