Потеря Украиной территорий будет зафиксирована в специальном соглашении.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

"Считаю, будет определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но послушайте, вам не обязательно признавать это", – добавил он.

Посланник Трампа напомнил о том, что США не признавали советский суверенитет над странами Балтии.

"Когда Советский Союз покорил страны Балтии, мы никогда не говорили, что они владеют этими странами. Мы говорили, что они просто находились под господством (СССР. – Ред.)", – пояснил Келлог.

Поэтому, по его мнению, на территориальный вопрос надо смотреть в долгосрочной перспективе, "но это часть переговоров".

"Нужен настоящий стабильный мир, который на самом деле является гарантированным с точки зрения того, что между всеми сторонами существует соглашение по безопасности, которое является долгосрочным и очень, очень устойчивым", – добавил посланник Трампа.

Сегодня глава Пентагона Пит Хегсета говорил, что по итогам мирных переговоров ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не получат всего, чего они хотели изначально.

Вообще в США считают нереалистичным выход ВСУ на границы 2014 года.