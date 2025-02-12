Власти США считают нереалистичными выход ВСУ на границы 2014 года и вступление Украины в НАТО в качестве результата мирных переговоров.

Об этом заявил новый министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы "Рамштайн", координирующей поставки военной помощи Украине.

"США не верят в то, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом для достигнутого путем переговоров урегулирования", - сказал шеф Пентагона.

Также он заявил, что, по мнению США, сейчас в войне наступил критический этап.

"Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться", - сказал министр.

Он добавил, что США не отправят в Украину своих миротворцев, это должна сделать Европа.

"Гарантии безопасности для Украины должны быть обеспечены силами стран Европы, США не направят туда свои войска", - заявил Хегсет.

А в случае отправки миротворцев в Украину они должны находиться там не под эгидой НАТО и без распространения на них пятой статьи организации.

"Любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. Если эти войска будут направлены в Украину в качестве миротворцев в любой момент, они должны быть развернуты как часть миссии, не относящейся к НАТО, и на них не должна распространяться статья 5", - сказал Хегсет.

То есть чтобы в случае нападения РФ на этих миротворцев НАТО не была обязана отвечать.

Кроме того, он считает, что "кровавая баня" в Украине должна закончиться дипломатическим путем, а обе стороны - начать переговоры, чему поспособствует Пентагон.

При этом, по словам главы американского Минобороны, приоритетом Дональда Трампа является сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку Вашингтон считает, что Пекин угрожает его национальным интересам.

"Мы сталкиваемся с равным конкурентом в лице коммунистического Китая, обладающего потенциалом и намерениями угрожать нашей родине и ключевым национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил глава Пентагона.

Еще 8 февраля Пентагон анонсировал, что его глава на заседании контактной группы по Украине выступит с заявлением о дипломатическом прекращении войны.

А СМИ писали, что новый министр обороны США в Брюсселе не станет объявлять о новой военной помощи Украине и не будет проводить двухсторонние встречи с представителями Украины. Однако украинский министр обороны Рустем Умеров опубликовал совместное фото с ним из столицы Бельгии.