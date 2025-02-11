Новый министр обороны США Пит Хегсет во время заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Брюсселе 12 февраля, не станет объявлять о новой военной помощи Украине и не будет проводить двухсторонние встречи с представителями Украины.

Об этом сообщают AP и The Washington Post со ссылкой на источники.

"Будем говорить о том, чтобы Европа играла ведущую роль в Украине", - сказал сам Хегсет в интервью Fox News.

Так же он заявил, что Дональд Трамп намерен быстро заключить мирное соглашение по Украине, а США не планируют направлять своих военных в Украину.

По данным источников, глава Пентагона, "скорее, будет на встрече в режиме слушания, а также посетит встречу министров обороны стран НАТО в четверг", 13 февраля.

Также пока не принято решение о том, кто может возглавить следующее заседание контактной группы "Рамштайн", "если таковое будет созвано".

Напомним, сейчас Украине поставляется оружие из пакетов, которые были утверждены ещё при Джо Байдене. При Трампе новых пакетов военной помощи ещё не утверждали.

Между тем сегодня стало известно, что член Палаты представителей от Республиканской партии Джо Уилсон из Южной Каролины внес в Конгресс США законопроект о ленд-лизе для Украины и Израиля.