Дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога Меган Моббс с начала войны в Украине возглавляет фонд RT Weatherman Foundation, который оказывает невоенную помощь Киеву.

Об этом сообщает обозреватель The Washington Post.

По мнению журналиста издания, это "обнадеживающий признак того, что президент США Дональд Трамп не бросит Украину".

Фонд RT Weatherman Foundation еще в начала полномасштабной войны создал логистический хаб на границе с Румынией для доставки лекарств, медицинских принадлежностей и другой помощи Украине и управляет им. Фонд также помогает эвакуировать раненых американских добровольцев, воюющих в Украине, в американский медицинский центр в Германии и занимается репатриацией их тел.

В своих соцсетях Моббс высказывала недовольство тем, что помощь Украине была замедлена "слабым руководством Байдена" и "дисфункцией в министерстве обороны".

Ее фонд координировал и спонсировал поездку Келлога в Украину в январе 2023 года. Через месяц после этого Келлог в Сенате призвал предоставить Украине вооружение, необходимое для победы над российской армией, и внедрить строгие меры ответственности за эту военную помощь.

Напомним, Трамп предложил Келлога в качестве специального посланника по Украине в ноябре прошлого года.

Ранее западные СМИ писали о негативном отношении Москвы к Келлогу. В РФ его называют "реликтом холодной войны и представителем военно-промышленного комплекса США".