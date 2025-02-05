Спецпредставитель нового президента США Дональда Трампа по вопросам российско-украинского конфликта Кит Келлог приедет в Украину после Мюнхенской конференции.

Об этом сообщает депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко у себя в телеграм-канале.

"Предварительно его ожидают сразу после Мюнхенской конференции безопасности, где он должен представить план Трампа. Не до Мюнхена, как многие пишут, а после", – уточнил он.

Конференция пройдет с 14 по 16 февраля.

Позже эту же информацию привел и телеканал "Рада", который назвал 20 февраля в качестве конкретной даты визита со ссылкой на собственные источники.

Ранее Келлог подтвердил свой прогноз о прекращении войны в Украине через 100 дней.

Напоминаем, российско-украинский полномасштабный вооружённый конфликт продолжается 1078-й день. Последние новости с главными событиями 5 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась в городе Часов Яр Донецкой области, где продолжается отход обороны ВСУ, как и в соседнем Торецке. Украинские военные сообщили, что россияне полностью взяли под контроль посёлок Крымский восточнее шахты "Торецкая", которую противник также штурмует, имея тактические успехи.

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