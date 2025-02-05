Соединенные Штаты готовятся представить план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнётся 14 февраля.

Об этом пишет Bloomberg.

План будет представлен спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом, сообщает агентство со ссылкой на источники.

При этом источники не говорят, какими могут быть элементы этого плана.

Bloomberg предполагает, на основе недавних комментариев Келлога, что план будет включать в себя завершение войны по линии фронта без официального признания российской юрисдикции над захваченными украинскими территориями, а также предоставление Украине гарантий безопасности, которые гарантировали бы, что Москва не сможет снова напасть.

"Но, повторимся, это не инсайд Bloomberg о содержании плана, а предположение издания на основе публичных высказываний Келлога", - комментирует публикацию телеграм-канал "Политика Страны".

Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко сообщает, что спецпредставитель Трампа Ки Келлог приедет в Украину после Мюнхенской конференции.

"Предварительно его ожидают сразу после Мюнхенской конференции безопасности, где он должен представить план Трампа. Не до Мюнхена, как многие пишут, а после", – уточнил он.

Мюнхенская конференция пройдет с 14 по 16 февраля.

Напомним, ранее Келлог дал понять,что США хотели бы, чтобы выборы в Украине состоялись после прекращения огня.

Также Трамп заявил, что с Украиной и Россией уже ведутся переговоры, и они являются "очень конструктивными".