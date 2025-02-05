Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что с Украиной и Россией уже ведутся переговоры, и они являются "очень конструктивными".

Так он ответил на вопрос, "сможете ли вы заставить Путина уйти из Украины?"

"Мы сейчас много обсуждаем это. Я не хочу сейчас обсуждать, потому что очень конструктивные переговоры по Украине ведутся. Мы беседуем с россиянами и украинским руководством. Это не произошло бы никогда, и это не должно было произойти.

Там разрушения, сравнимые с тем, что происходит с Газой. Я хочу, чтобы это прекратилось, по одной простой причине. Потому что я не хочу, чтобы молодых людей убивали с обеих сторон.

У нас очень хорошие переговоры идут, и я надеюсь, я уверен, что вскоре ситуация коренным образом изменится. Потому что ну нельзя допустить, чтобы это продолжалось", - сказал Трамп.

Напомним, на днях президент США заявил, что переговоры с Украиной и Россией проходят "довольно хорошо".

Ранее Трамп говорил, что будет очень рад встретиться с Путиным ради мира в Украине.

Между тем война в Украине идет 1078-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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