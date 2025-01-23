Новый президент США Дональд Трамп заявил, что будет "очень рад" встретиться с президентом России Владимиром Путиным ради окончания войны, что было одним из его главных внешнеполитических обещаний во время предвыборной кампании.

"Я буду очень рад встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. Это настоящая бойня. Города разрушаются. Мы должны остановить этот ужас", – сказал он в онлайн-выступлении в Давосе.

"Я надеюсь, что, когда мы в следующий раз встретимся в Давосе, у нас уже будет мирный договор. Но за этим надо обращаться к России, потому что Украина-то готова", - добавил президент США.

Также Трамп заявил, что в Украине погибает намного больше людей, чем Киев об этом заявляет.

"В Украине, кстати, погибает гораздо больше народу, чем об этом говорится. Вы смотрите, например, на город, где разрушены все крупные здания. Они говорят: один человек получил легкое ранение. Нет-нет, не может быть, многие люди погибают. Когда падает крупное здание, многие погибают. Огромные здания, в 20 этажей, и когда они падают, погибает много народу. И когда они говорят о том, что погибло всего двое, это просто не так. Я полагаю, что вы узнаете о том, что в Украине погибло гораздо больше народу, чем Украина об этом знает", – сказал президент США в онлайн-выступлении в Давосе.

Мы также сообщали, что Трамп хочет получить за мир в Украине Нобелевскую премию, а также о том, что потребует Россия на переговорах с Трампом для мира в Украине.