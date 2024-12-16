В общении с журналистами за 36 дней до вступления в должность, избранному президенту США Дональду Трампу задали вопрос, должна ли Украина уступить России часть своей территории?

Трамп ответил, что точный ответ даст после своей первой встречи, однако добавил, что "там (на контролируемых РФ территориях - Ред.) нет ни одного здания и люди не вернутся туда".

По словам избранного президента США, на восстановление разрушенных украинских городов может уйти 100 лет.

Ранее Трамп сообщил о своём намерении вступить в контакт и с Зеленским, и с Путиным по поводу урегулирования ситуации в Украине, но не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию в январе следующего года.

Новый президент заявил, что Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению войны в Украине.

Трамп также заявил, что получил сигналы из Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией.

Он считает, что уже достиг "небольшого прогресса" по урегулированию в Украине.

По его словам, он "усердно работает" над прекращением конфликта.

Трамп также добавил, что жертвы у обеих сторон выше, чем заявляется официально, о чем он получает отчеты "каждую неделю".

Он сообщил о своём намерении вступить в контакт и с Зеленским, и с Путиным по поводу урегулирования ситуации в Украине.

Он также считает, что Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь РФ, это было "плохое" решение. Избранный президент США добавил, что он может его пересмотреть.