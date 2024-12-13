Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет переговоры с уходящим президентом страны Джо Байденом и украинскими официальными лицами о прекращении войны с Россией.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы добиться перемирия в первый день своего президентства.

При этом команда Трампа пока не сообщила правительству Зеленского о каких-либо потенциальных планах.

Издание предполагает со ссылкой на источники, что Трамп видит главные сложности по переговорам с Путиным, а не с Украиной.

Телеканал сообщает, что команда Трампа, вероятно, отвергнет давнюю цель Украины окончательно присоединиться к НАТО. Но некоторые участники альянса могут предложить Украине гарантии безопасности.

Известно, что американская торговая палата в Украине ждёт окончания войны и визит Трампа в Киев уже в 2025 году.

О том, какова на данный момент ситуация по войне и миру в Украине, мы подробно писали в материале Диспозиция по войне и миру в Украине. Что становится понятно?