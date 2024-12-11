Во время встречи с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже новоизбранный президент США Дональд Трамп говорил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро закончить войну.

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

Зеленский на это заявил, что "для мира нужны гарантии, потому что одного прекращения огня недостаточно". Макрон и Зеленский при этом "были на одной волне", но старались этого не проявлять при Трампе.

Они пытались объяснить Трампу, что "Путин в 2024 году уже не такой, каким он был в 2017 году", в первое президентство республиканца.

В то же время, как отмечает издание, ни Дональд Трамп, ни его советники не дали ответа на вопрос о требованиях Зеленского по гарантиям безопасности, которые Украина требует в рамках возможного урегулирования.

"Это создало в Киеве растущее ощущение неопределенности, усугубляемое месяцами постоянных территориальных потерь Донбасса и ночными атаками беспилотников на инфраструктуру страны", - пишет издание.

Также Зеленский и Макрон на встрече убеждали Трампа занять более жесткую позицию в отношении Москвы ввиду падения Башара Асада в Сирии, которую Москва не смогла защитить.

Ранее мы уже писали, что украинская власть и "партия войны" на Западе (к которой принадлежит и Макрон) попытаются использовать падение Асада в Сирии, чтобы убедить Трампа не предлагать Путину компромиссные условия завершения войны, а продолжать ее дальше.

В то же время, судя по тому что на следующий день после разговора Трамп призвал к немедленному прекращению огня, на его позицию аргументы Зеленского и Макрона на парижской встрече особо не повлияли.

Что означают заявления Трампа, мы анализировали в отдельном материале.