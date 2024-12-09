Прекращение огня в Украине может быть уже 25 января.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире у журналиста Василия Голованова.

"Судя по тому, как оно идет, прекращение огня будет 25 января или где-то около того", - заявил экс-советник Банковой.

По мнению Арестовича, такой ультиматум выдвинули у новоизбранного президента США Дональда Трампа и Украине, и России.

"Я думаю, что разговор там такой: берите (территорий - Ред.) сколько хотите, сказали Путину, до 20 января. Трамп сказал, но 20 января на инаугурацию или сразу после, надо прекращать, иначе я за себя не отвечаю", - говорит экс-советник.

Он считает, что установиться перемирие может уже к весне. По его словам, американцы "очень жестко будут давить" для остановки войны в Украине.

"Я думаю, что мало не покажется никому, ни нам, ни россиянам. Поэтому они будут очень жестко настаивать на перемирии. Вероятность его заключения очень высокая", - считает Арестович.

Ранее Арестович раскритиковал отказ Зеленского на призыв Трампа к прекращению огня по линии фронта.

Как сообщалось, Трамп призвал к немедленному прекращению огня в Украине и началу переговоров.

В свою очередь президент Украины ответил отказом на призыв Трампа и заявил, что не приемлет никакие мирные соглашения без действенных гарантий безопасности.

А сегодня Зеленский высказался против прекращения огня без членства в НАТО или размещения западных войск. В том, что это значит, мы разбирались в отдельном материале.