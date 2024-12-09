Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова заявил, что Владимир Зеленский "готов к миру". Такой вывод политик сделал после общения с президентом Украины в Париже.

Об этом Трамп сказал газете New York Post.

"Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня", - заявил будущий глава Белого дома.

Зеленский, по словам республиканца, "думает, что пришло время".

"И Путин должен думать, что пришло время, потому что он проиграл - когда вы теряете 700 тысяч человек, пришло время. Это не закончится, пока не наступит мир", - добавил избранный президент США.

Отметим, что это уже третья версия российских потерь от Трампа - позавчера он заявил, что Россия потеряла 600 тысяч военных, а вчера - 500 тысяч. При этом он заявляет, что потери ВСУ составляют 400 тысяч. И Киев, и Москва такой уровень потерь своих армий опровергли.

Также Трамп сказал, что говорил с Зеленским о том, как положить конец войне.

"Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этой нелепой войне", - добавил он.

Напомним, Зеленский вчера дал понять, что выступает против остановки огня. Хотя Трамп уже второй раз заявляет, что украинский президент выразил в этом заинтересованность.

Что означают призывы Трампа к остановке огня, мы анализировали в отдельном материале.