Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович раскритиковал отказ Владимира Зеленского на призыв новоизбранного президента США Дональда Трампа прекратить огонь по линии фронта в Украине.

Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале Арестовича.

"Не знаю, кто сочинял это заявление в такой форме, но трактовано в мире оно будет однозначно: президент Украины – единственный мировой политик, который против скорейшего окончания войны", – написал бывший советник Банковой.

"Воспринято это и будет однозначно – есть возможность немедленно прекратить огонь, а Зеленский выступил против. Путин – за (что он немедленно и подтвердил), а Зеленский - против", – пишет Арестович.

По его мнению, рядовые украинцы также воспримут сообщение президента негативно.

"Завтра могли прекратить стрелять, падать ракеты на голову, отключать электричество, и выпустить за границу, не бусифицировать, а Зеленский отказался", – считает Арестович.

Он также раскритиковал опровержение Зеленским заявления Трампа о потерях ВСУ на уровне 400 тысяч человек. Арестович считает, что украинский лидер вступил в публичный спор с избранным президентом США "с его самолюбием".

"Если это коммуникация, то закончится она очень скверно для её авторов", – заключил Арестович.

Ранее "Страна" разбиралась, что означает заявление Трампа с призывом к прекращению огня.

Напомним, новоизбранный президент США заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение с РФ для урегулирования вооружённого конфликта.