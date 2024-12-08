Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к "сделке с Россией" для завершения войны. Также Трамп призывал к немедленному прекращению огня и началу переговоров.



Что это означает?

Этим заявлением Трамп подтвердил, что его цель – завершение войны путем скорейшего прекращения огня. Последнее условие выполнимо лишь в случае прекращение огня по линии фронта. Иные варианты подразумевают длительные переговоры и согласование условий. Но Трамп говорит именно о немедленном прекращении огня. И это первое заявление о необходимости прекратить войну без вывода российских войск на границы 1991 года со стороны лидера ключевой страны Запада и главного партнера Киева, от которого зависит способность Украины продолжать войну.



При этом обращает на себя внимание то, что Трамп не обвинял Путина в том, что он начал эту войну, а делает акцент на том, что она "безумная", а обе стороны понесли тяжелые потери (причем потери с украинской стороны он назвал "нелепыми"). То есть, он как бы уравнивает обе воюющие стороны, не подчеркивая кто прав, а кто виноват, кто агрессор, а кто жертва.



"Необходимы немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней теряется напрасно, слишком много семей разрушено, и если это будет продолжаться, всё может перерасти в нечто гораздо более масштабное и ужасное", - написал Трамп.



Впрочем, делать выводы о том, что процесс переговоров по прекращению войны в Украине сдвинулся с мертвой точки еще преждевременно. Как минимум до тех пор, пока сам Зеленский не подтвердит, что он готов на некую "сделку с Россией" и к прекращению огня по линии фронта. Публично президент Украины о таком не говорил. А его ближайший соратник Андрей Ермак, по данным СМИ, во время встреч с представителями команды Трампа выдвигал совсем иную идею – воевать до границ февраля 2022 года. Но, как сообщают источники, понимания в этом у команды избранного президента США не встретил.



Однако, обращает на себя внимание удивительное спокойствие, с которым украинское информполе восприняло заявление Трампа о готовности президента Украины к "сделке с Россией" и к прекращению огня. Почти нет гневных заявлений, вопросов к Зеленскому с требованием срочно пояснить о какой сделке идет речь, призывов выходить на Майдан, записей обращений активистов и военных с протестами против "подготовки позорной капитуляции".



Это к вопросу о ранее звучавших многочисленных прогнозах, что если Зеленский согласится с завершением войны без выхода на границы 1991 года, то его тут же "снесут" народные протесты.

О том, что это далеко не факт мы писали ещё летом.