Новоизбранный президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, но его в последний момент переубедил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом со ссылкой на источники пишет издание Axios.

"Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился", - сообщает ресурс.

"В последние дни Макрон работал над тем, чтобы убедить Трампа провести совместную встречу с Зеленским... окончательное решение о проведении трехсторонней встречи было принято незадолго до нее", - говорится в статье.

Напомним, оба президента прилетели в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. Затем Зеленского и Трампа пригласил к себе Макрон и провел с ними трехстороннюю встречу, длившуюся около получаса.

Совместных заявлений после нее лидеры не делали. Трамп встречу с Зеленским не комментировал. Украинский президент заявил, что на ней обсуждались вопросы мира.

Война в Украине идет 1019-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.