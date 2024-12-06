Президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом церемонии открытия собора Парижской Богоматери 7 декабря примет в Елисейском дворце президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в администрации французского лидера.

Отмечается, что речь идет о двух последовательных встречах тет-а-тет. В Елисейском дворце не уточнили, планируется ли также провести тройную встречу или же отдельный разговор между Трампом и Зеленским.

Ранее агентство AFP со ссылкой на украинских дипломатов сообщало, что такая встреча между избранным президентом США и Зеленским возможна. Эти же источники подтвердили агентству поездку Зеленского в Париж 7 декабря.

Напомним, Зеленский в последний раз встречался с Трампом в США в сентябре.