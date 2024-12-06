Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп могут встретиться в ближайшие выходные в Париже. Там оба примут участие в повторном открытии собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на украинского чиновника.

Это будет первая встреча между политиками с момента избрания Трампа.

"Президент Украины примет участие в торжествах по случаю восстановления собора Парижской Богоматери. Он встретится с президентом Эмманюэлем Макроном", — сказал источник в украинском правительстве.

Украинский собеседник агентства добавил, что "возможны и другие встречи, в частности с избранным президентом Дональдом Трампом, который также примет участие в мероприятии".

Дипломатические источники в Париже подтвердили, что ожидается присутствие Зеленского.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с Майком Уолтцем, которого Трамп намерен назначить своим советником по национальной безопасности, и Китом Келлогом, который займет пост посланника по урегулированию конфликта в Украине.

По данным СМИ, украинская делегация осталась довольна встречей с командой избранного президента США.