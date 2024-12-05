Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с Майком Уолтцем, которого избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить своим советником по национальной безопасности, и Китом Келлогом, который займет пост посланника по урегулированию конфликта в Украине.

Издание The Wall Street Journal пишет, что команда Трампа на встрече не проявила особого интереса к идее вступления Украины в НАТО.

Помимо Келлога и Уолтца на встрече с Ермаком присутствовал будущий вице-президент Джей Ди Вэнс.

По данным издания, Келлог поддержал нынешние поставки оружия администрации президента Джо Байдена, говоря, что это поможет Трампу в дальнейшем вести переговоры. При этом тема вступления Украины в Альянс не заинтересовала трампистов.

По сведениям WSJ, Украина вскоре "планирует заявить о своей готовности к миру". Цель Ермака в США, пишет газета со ссылкой на источники - представить Украину как "конструктивного партнёра в деле достижения мира, а не препятствие для него". А также наладить отношения с помощниками избранного президента.

При этом издание напоминает, что помощники Трампа обсуждают планы, по которым за Россией по итогам войны останется примерно 20% территории Украины. Говорилось ли это на встрече с Ермаком, не уточняется.

Также украинские собеседники WSJ говорят, что главная цель Киева на переговорах - получить реальные гарантии безопасности, чтобы предотвратить повторение войны.

Ранее Келлог рассказал, что Трамп и Зеленский на встрече в сентябре обсуждали завершение войны.

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