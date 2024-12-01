Сразу после своей победы на президентских выборах в США Дональд Трамп несколько раз созванивался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить Украину. И теперь премьер Венгрии может отправиться в новую миротворческую поездку по украинскому вопросу.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает венгерская служба издания "Радио Свобода".

"Новый президент США попросил венгерского премьера высказать своё мнение по нескольким конкретным вопросам, связанным с украинским урегулированием", – говорится в публикации.

"Никогда еще не бывало, чтобы глава Соединённых Штатов несколько раз в течение месяца проводил переговоры с премьер-министром Венгрии", – добавляет издание.

По информации одного из источников, Трампа в первую очередь интересовало, что думает Орбан о скором окончании войны в Украине, и какой алгоритм урегулирования конфликта он видит. По словам другого собеседника, новоизбранный президент США звонил узнать, как Орбан оценивает способность России продолжать боевые действия, и насколько устойчивой к вызовам войны является власть Путина.

Издание напоминает, что венгерский премьер ранее говорил, что у Москвы несоизмеримо больше ресурсов, чтобы продолжать войну, чем имеет Киев, что достаточно "близко к идеям Трампа".

По словам источника в правительстве, по итогам этих разговоров Орбан может начать ещё одну миротворческую миссию накануне декабрьского саммита ЕС. В чём будет суть этой миссии, не сообщается, но опрошенные изданием эксперты полагают, что глава венгерского правительства может представить сторонам некие предложения от имени Трампа.

Ранее Орбан заявил, что Владимир Зеленский не хочет останавливать войну с РФ.

Также премьер Венгрии говорил, что Трамп "выведет США из войны в Украине", хотя это и будет сложно.