Спецпредставителю Дональда Трампа по Украине Киту Келлогу предстоит "почти невыполнимая миссия" - найти условия сделки, которые привели бы к окончанию войны, будучи хотя бы частично приемлемыми для ее участников.

Об этом пишет Der Spiegel.

Издание напоминает план урегулирования войны, представленный Келлогом еще в апреле вместе с Фредом Флейцем, руководителем аппарата Совета нацбезопасности в первой администрации Трампа. В плане предлагается продолжить поставки оружия Украине, но только если она будет готова сесть за стол переговоров с РФ для завершения войны.

Войну же Келлог предлагал остановить по линии фронта, без официального признания за Россией захваченных ею территорий, и создать механизм безопасности, чтобы у Владимира Путина не возникло мысли снова напасть на Украину.

В то же время Украину в НАТО Келлог предлагал не брать, чтобы дать Путину стимул для вступления в переговоры. Также, по его мнению, РФ нужно было бы предложить перспективу снятия санкций.

Если же Россия не согласится на переговоры, то Украине военную помощь предлагается увеличить.

Der Spiegel напоминает, что Трамп во время предвыборной кампании, с одной стороны, обещал прекратить помощь Украине, а с другой, как считает издание, не захочет выглядеть президентом, который бросил Украину под "автобус Путина". В таких условиях, как пишет Spiegel, Келлогу предстоит "почти невыполнимая миссия".

Газета Washington Post также опубликовала статью о Келлоге. Издание пишет, что он может сыграть ключевую роль в завершении войны.

Будущий советник Трампа по нацбезопасности, член Палаты представителей Майкл Уолтц уже похвалил Келлога у себя в X, заявив, что тот "настроен на мирное урегулирование в Украине". Сам Келлог заявил в социальных сетях, что с нетерпением ждет возможности "неустанно трудиться над обеспечением "мира посредством силы" и отстаивать интересы Америки".

Напомним, кроме Келлога претендентом на должность спецпредставителя также называли Ричарда Гренелла, бывшего и.о. директора национальной разведки при Трампе.

Подробнее о том, что означает выдвижение Трампом Кита Келлога спецпосланником по Украине, мы писали в отдельном материале.