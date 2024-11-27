Избранный президент США Дональд Трамп может назначить специальным представителем по Украине 80-летнего Кита Келлогга, отставного генерал-лейтенанта, который представил ему план прекращения войны.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В июне пресса писала, что суть плана Келлогга заключалась в прекращении боевых действий путем их заморозки по линии фронта и в принуждении Киева и Москвы к переговорам.

Келлогг был начальником штаба Совета национальной безопасности Белого дома во время первого президентства Трампа.

Еще один кандидат на должность спецпосланника по Украине - Ричард Гренелл, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки при Трампе. Некоторые источники называют фаворитом именно его.

В июле Гренелл выступал за создание "автономных зон" для завершения войны, отказ Украины от членстве в НАТО и принуждении Киева и Москвы к переговорам для скорейшего завершения войны путем сокращения или увеличения военной помощи Украине.

Кандидатуру Гренелла уже упоминал народный депутат Алексей Гончаренко.

Также две недели назад СМИ писали о том, что Трамп вот-вот назначит "посланника мира" для руководства переговорами о прекращении войны в Украине.