Украинские военные заявили об угрозе прорыва на фронте и необходимости заканчивать войну путем переговоров.

О ситуации на передовой они рассказали заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

"Ситуация для ВСУ становится всё более мрачной: солдаты чувствуют себя брошенными как Западом, так и своим правительством", - написал Ронцхаймер после поездки на Донбасс.

Украинские военные признались, что у них значительно меньше живой силы и боеприпасов, чем у россиян.

"По моему личному мнению, война зашла в тупик. За последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступить. Россияне наращивают темпы, у них есть средства для продолжения [войны]. У них есть люди, они превосходят нас по численности. Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территории", — заявил боец 68-й бригады Андрей, воюющий на Покровском направлении.

Он добавил, что российские штурмы никогда не были такими интенсивными, как сейчас, и допустил, что это связано с итогом выборов в США.

"Они сражаются на том же уровне, что и мы. Они научились. Сегодня их тактика такова: они находят наши позиции и открывают по ним массированный огонь. Иногда они попадают, и это очень болезненно для нас. После обстрела они отправляют разведывательно-штурмовую группу из трех-пяти солдат", - сообщил украинский офицер.

Сейчас новые оборонительные сооружения возводятся в 30 километрах от линии фронта - "яркий признак того, к чему готовится Украина".

Ранее командир роты беспилотников Андрей Онистрат рассказал о потерях ВСУ в Торецке Донецкой области. Только на этом участке за 10 дней погибли 500 человек.

Между тем бывший министр Дмитрий Кулеба допустил, что без помощи США армия РФ дойдет до Днепра, Запорожья и Полтавы.