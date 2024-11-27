Командир роты беспилотников Андрей Онистрат рассказал о потерях ВСУ в Торецке Донецкой области.

По его словам, люди "исчезли" во время ротации - когда 95-ю бригаду в городе меняли на 150-ю.

В момент ротации в тыл 95-й бригады вошли до полутора сотен россиян. Командование бригады, которая должна была ее сменить, послало на позиции четыре бронемашины, которые должны были проехать мимо захваченных позиций.

"Четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли. Их не то что не сопровождали. И они пропали", - сообщил Онистрат.

На второй день "ситуация повторяется".

"Короче, десять дней минус 500 человек", - рассказал военный, подразумевая, что эти люди погибли или попали в плен.

Напомним, недавно россияне усилили натиск в Торецке. Украинские военные сообщали о сложной ситуации в городе.

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