Многие украинские военнослужащие сообщают о тяжелой ситуации в Торецке Донецкой области.

Так, лейтенант ВСУ с позывным Алекс написал, что за последнюю неделю армия РФ усилила давление на флангах Торецка, особенно в районе Забалка, где россияне, по его словам, "имели относительно большие успехи и продвижение".

"По Торецку тоже до сих пор тяжело, враг отметил две ключевые точки сопротивления, куда они пытаются бить: это шахта "Центральная" и "Торецкая", – заявил военный с позывным Мучной.

По его словам, "пока штурмы этих участков не проводят, но следует понимать, что потеря этих шахт и терриконов будет иметь плохие для нас последствия как в обороне, так и в последующем контроле над остатками города".

Сложную ситуацию в Торецке описал и военнослужащий Станислав Бунятов. Как он рассказал, россияне сейчас "бросают все силы, чтобы забрать под контроль высотки в центре города".

"Это обеспечит им огневой контроль, доминирующую позицию по аэроразведке и ударным БПЛА", – объяснил Бунятов.

Между тем бои уже идут в Курахово Донецкой области.

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