Бои в Курахово Донецкой области доходят до центральных районов города.

Об этом сообщает лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, частично россиян удается отбрасывать, но они начинают повторные атаки и уже захватили элеватор.

Ранее сегодня российские паблики заявили о захвате Новой Ильинки к северу от Курахово. Они публикуют кадры своего флага над одним из домов на побережье реки Волчья.

От Новой Ильинки ведет дамба в сторону кураховских пляжей (утверждается, что там уже идут бои).

Напомним, по данным карты Deep State, до полного окружения ВСУ южнее Курахово осталось меньше пяти километров. За неделю РФ сократила это расстояние почти на километр.

Также сообщалось, что российские войска продвинулись в центре Торецка и начали бои за огнеупорный комбинат в Часовом Яре.

Война в Украине идет 1000-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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