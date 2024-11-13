Украинские войска "готовы отступить" из Курахово Донецкой области, "но пока нет приказа сверху".

Об этом газете Financial Times заявил один из украинских командиров-артиллеристов.

По его словам, российские войска атакуют город с трех сторон (по данным украинских военных пабликов, россияне уже вошли в Курахово).

Издание приводит оценку военного аналитического центра CDS, что к декабрю "линия фронта, вероятно, сместится на 30-35 км к западу от своего нынешнего положения".

Чтобы удержать фронт, Украина планирует призвать еще 160 000 военнослужащих в период с ноября по февраль. Но эти цели нереалистичны, пишет FT.

"Военные эксперты и один высокопоставленный киевский чиновник выразили скептицизм по поводу того, что цель будет достигнута, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 000 человек. По их словам, это заполнило бы около половины нехватки личного состава", - говорится в статье.

Два командира ВСУ сообщили, что уже начали направлять медиков и поваров в пехоту.

"Война иногда требует таких вещей. Я уже отправлял своих поваров в окопы", - заявил военный.

Напомним, накануне военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российская армия прорвала последнюю линию обороны к востоку от Курахово и продвинулась более чем на 1200 метров вглубь города.

Мы разбирались в отдельном материале, что происходит на фронте под Курахово.