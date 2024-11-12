Российская армия прорвала последнюю линию обороны к востоку от Курахово Донецкой области и продвинулась более чем на 1200 метров вглубь города.

Об этом сообщил в соцсети Х военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

По его словам, "сейчас Москва контролирует около 15% территории Курахово".

Украинские военные также писали раньше о том, что россияне вошли в Курахово с восточной стороны.

Также бойцы ВСУ сообщали, что украинские части оказались в оперативном окружении в селах южнее Курахово. Это произошло из-за прорыва армии РФ к селу Дальнее.

Мы разбирались в отдельном материале, что происходит на фронте под Курахово.

Война в Украине идет уже 991-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера стало известно, что в Старых Тернах была взорвана дамба Кураховского водохранилища. Украина заявила, что ее уничтожили российские обстрелы, чтобы усложнить логистику ВСУ к западу от Курахово. Также украинские военные сообщили о продвижении РФ на запад в сторону Днепропетровской области и на северо-запад в сторону Покровска - по трассе от Селидово.

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