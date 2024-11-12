Части ВСУ оказались в оперативном окружении в селах южнее Курахово Донецкой области. Это произошло из-за прорыва армии РФ к селу Дальнее.

О ситуации сообщали военный с позывным Мучной.

Продвижение россиян, о котором он заявил, подтверждает карта ресурса Deep State. Как она показывает, до трассы Курахово-Успеновка россиянам остается около 2 километров.

Мучной считает, что из сел, оказавшихся в "кармане", пора выводить войска.

О том, что армия РФ продолжает активное продвижение под Курахово, стараясь зайти в тыл ВСУ, пишут уже около недели.

Мы анализировали, что происходит на фронте под Курахово.

Война в Украине идет уже 991-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера стало известно, что в Старых Тернах была взорвана дамба Кураховского водохранилища. Украина заявила, что ее уничтожили российские обстрелы, чтобы усложнить логистику ВСУ к западу от Курахово. Также украинские военные сообщили о продвижении РФ на запад в сторону Днепропетровской области и на северо-запад в сторону Покровска - по трассе от Селидово.

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