Кураховскую ТЭС разобрали на запчасти для ремонта других электростанций, поврежденных обстрелами.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Решение было принято весной, когда РФ разрушила мост, по которому ТЭС снабжалась углем. Без него станция не могла функционировать, а восстановление инфраструктуры в непосредственной близости от линии фронта было невозможно.

"Конечно, это было очень трудно. У нас не было выбора", - сказал начальник объекта Анатолий Боричевский.

К концу лета демонтаж был почти завершен, что позволило оперативно ремонтировать многие другие объекты. Остались только котлы и другие элементы, слишком громоздкие для транспортировки.

Отметим, что сейчас Курахово находится под угрозой российского окружения. Подробнее о ситуации вокруг города мы рассказывали в отдельном материале.

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