Глава Офиса президента Андрей Ермак фактически подтвердил, что Украина хочет достичь договоренности с Россией о взаимном прекращении ударов по украинской и российской энергетике, о чем ранее писали западные СМИ. Он заявил, что переговоры ведутся не напрямую, а через посредника в лице Катара.

Об этом он сказал в беседе с ведущей Натальей Мосейчук.

Также Ермак заявил, что Украина не будет против, если при посредничестве Катара такие соглашения будут заключены. При этом из заявления Ермака не следует, что на это условие согласна Россия.

Глава Офиса президента сказал, что пока никаких договоренностей об ударах по энергетике не достигнуто.

"Эти переговоры, то, как об этом пишут, что это якобы переговоры Украины и России, - это точно неправда. Что происходит: мы провели тематические конференции, первая конференция была относительно энергетической безопасности. Она была онлайн, но соорганизатором был Катар. И когда эта конференция состоялась, мы зафиксировали принципы по этому пункту "формулы мира". Все эти тематические конференции без России. После этого мы сказали, что если сегодня, например, Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно и, например, отдельно с Российской Федерацией, - пожалуйста", - рассказал Ермак.

Напомним, в конце октября Financial Times написала, что Украина и Россия при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Почти сразу эту информацию опровергли в Москве и в Киеве, причем в Офисе президента.