И в Москве, и в Киеве опровергают информацию газеты Financial Times о переговорах России с Украиной в Катаре по поводу прекращения ударов по энергообъектам.

"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают", — прокомментировал публикацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А "24 канал" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины заявил, что информация о переговорах — это "российский вброс".

"В общем нам в рамках "формулы мира", конечно, нужно восстановить как энергетическую безопасность, так и продовольственную и все другие аспекты безопасности, и об этом неоднократно говорилось. Проблема в том, что россияне этого не хотят на этом этапе", — сказал источник.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк усомнился, что Москва согласится прекратить удары по энергетике.

"А РФ точно прекратит бить, учитывая тип войны, которую она ведёт? Учитывая, что это её ключевой элемент психоэмоционального воздействия на Украину и РФ? Очень странная логика. Для меня всегда непонятно, почему западные СМИ об этом говорят. На основании какой логики? То есть почему Россия должна отказаться от типа войны, который она ведёт, если она не умеет по-другому воевать?" — заявил Подоляк.

Напомним, что новость о переговорах в Катаре Financial Times опубликовала вчера.

Ранее Владимир Зеленский назвал прекращение ударов по энергетике первым шагом к завершению войны.