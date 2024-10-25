В Запорожской области зимой может вообще не быть света.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", – сказал глава ОВА.

В Запорожье может не быть централизованного электроснабжения водонапорных станций. А потому их планируют питать генераторами. На крупные котельные будут установлены когенерационные установки. В школах и больницах генераторы уже есть.

"Почему есть задержка и почему это сделали не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина – огромная страна и сегодня у нас есть безумный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украина. И также у нас денег нет. Наши партнеры нам финансируют, для нас приобрели", - объяснил Федоров.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина накопила в газохранилищах 12,2 млрд кубометров газа и 3,1 млн тонн угля на складах, которых хватит для прохождения зимы.

Также мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко раскритиковал экспертов, предрекающих долгие отключения света зимой.