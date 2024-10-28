В следующем году тариф на электроэнергию увеличится в полтора раза - примерно до 7 гривен за киловатт. Сейчас тариф составляет 4,32 гривны за киловатт.

Такой прогноз в эфире телеканала "Новини.LIVE" дал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также эксперт заявил, что с каждым годом будет постепенно расти стоимость газа. В итоге она дойдет до 18-20 тысяч гривен за тысячу кубометров (сейчас цена составляет 7,99 тысяч гривен).

Попенко напомнил, что рост тарифов заложен в новом меморандуме с МВФ.

Отметим, что сейчас действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.

Ранее народный депутат Владимир Мороз заявил, что цены на электроэнергию могут вырасти до 6-7 гривен за киловатт для граждан и, соответственно, до 11-12 гривен для предприятий. По его предположению, повышение тарифа, вероятно, будет постепенным.

На днях "Страна" подробно описывала обязательства, указанные в меморандуме с МВФ и которые берут на себя украинские власти после получения очередного транша.