Цены на электроэнергию могут вырасти до 6-7 грн за киловатт для граждан и, соответственно, до 11-12 грн для предприятий.

Об заявил депутат Верховной Рады Владимир Мороз в эфире телемарафона.

Нардеп говорит, что повышение тарифа, вероятно, будет постепенным.

При этом сам Мороз считает, что "люди этого не выдержат".

Ранее эксперт гарантировал, что для украинцев в 2025 году квт электричества будет стоить около 7-ми гривен.

"В следующем году электроэнергия будет около 6,5-7 гривен. Я гарантирую, что в следующем году стоимость электроэнергии для населения будет 6,5-7 гривен. Я думаю, два-три года - и мы уже будем платить за электроэнергию примерно 8-9 гривен", – глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Тем временем в Украине идёт 965-й день войны. Последними новости с ключевыми событиями 15 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в трёх местах под Часовым Яром, сообщает DeepState. Наступление россиян было к югу от города, а также к северу – в районах Калиновки и Григорьевки. Кроме этого военный обозреватель пишет о контрнаступлении российских сил в районе Ольговки и соседнего с ней Кремяного Курской области.

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