Раскрытие банковской тайны, рост тарифов, повышение ставки НДС. Что написано в новом меморандуме МВФ
Опубликован новый меморандум о взаимодействии правительства Украины и МВФ, в котором прописаны обязательства, которые берут на себя украинские власти после получения очередного транша.
Этот меморандум масштабный и охватывает разные сферы. "Страна" перечисляет ключевые его моменты:
- Украинские власти рассматривают повышение ставки НДС как "эффективный потенциальный источник дополнительных поступлений" в госбюджет. Новая возможная ставка налога на добавленную стоимость не называется, но известно, что ранее МВФ рекомендовал увеличить ее с 20% до 22%.
- Правительство Украины пообещало сделать налоговую систему Украины "более справедливой" и "ввести более прогрессивный налог на доходы физических лиц", который сейчас составляет 18%. А также провести то, что в документе называется "комплексной реформой системы упрощенного налогообложения", чтобы бизнес не мог избегать уплаты и минимизации налогов. В том числе говорится о глобальной налоговой реформе, которая должна проходить с раскрытием налоговым органам по их запросам банковской тайны (то есть информации о движении средств по счетам клиентов).
- В 2025 году Нацбанк пообещал с привлечением аудиторов провести ежегодную оценку устойчивости банков — стресс-тестирование.
- Два госбанка — "Сенс Банк" и "Укргазбанк" — подготовят к продаже, и для этого уже внесли соответствующий законопроект в Верховную Раду. До конца декабря 2024 года должны назначить международного финансового советника.
- Для выполнения директивы Евросоюза власти обязались до конца января 2025 года поднять требование по минимальному уставному капиталу для банков с нынешних 200 млн грн (4,4 млн евро) до 5 млн евро. Владельцам финучреждений дадут 6 месяцев для его выполнения.
- Украинцам могут поднять тарифы на электичество и газ. В документе говорится, что власти допускают "постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию до уровня возмещения расходов с одновременным выделением достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств". Точные ценовые ориентиры не указываются.
- Правительство обязалось продвигать реформы в энергетическом секторе, в том числе числе формирование полного состава наблюдательного совета "Укрэнерго" (7 членов), большинство в котором будут составлять "независимые" (то есть рекомендованные западными партнерами) члены. Формирование Набсовета предусмотрено до конца декабря 2024 года.
- До конца 2024 года Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обязаны подготовить и внести доработанную версию законопроекта о виртуальных активах, который должен легализировать в Украине криптовалюты, которые до сих пор остаются под запретом, и о сделках, по которым украинцам блокируют и принудительно закрывают банковские счета.
- От банков и небанковских учреждений будут требовать и дальше ужесточать финансовый мониторинг для клиентов. Это значит, что гражданам будут задавать еще больше вопросов об их операциях и происхождении средств, требовать больше документов.
- Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физлиц должны разработать и систему гарантирования вкладов в кредитные союзы и компании, занимающиеся страхованием жизни. На текущий момент ее нет. Государство гарантирует населению только банковские вклады — на 100% средств на счете на время действия военного положения плюс 3 месяца после его окончания.
Ранее мы сообщали, что согласно меморандуму окончания войны в МВФ ожидают в последнем квартале 2025 года.
Незадолго до появления информации о меморандуме нардеп заявил, что цены на электроэнергию могут вырасти до 6-7 грн за киловатт для граждан и до 11-12 грн для предприятий.