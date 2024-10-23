Опубликован новый меморандум о взаимодействии правительства Украины и МВФ, в котором прописаны обязательства, которые берут на себя украинские власти после получения очередного транша.

Этот меморандум масштабный и охватывает разные сферы. "Страна" перечисляет ключевые его моменты:

Украинские власти рассматривают повышение ставки НДС как "эффективный потенциальный источник дополнительных поступлений" в госбюджет. Новая возможная ставка налога на добавленную стоимость не называется, но известно, что ранее МВФ рекомендовал увеличить ее с 20% до 22%. Правительство Украины пообещало сделать налоговую систему Украины "более справедливой" и "ввести более прогрессивный налог на доходы физических лиц", который сейчас составляет 18%. А также провести то, что в документе называется "комплексной реформой системы упрощенного налогообложения", чтобы бизнес не мог избегать уплаты и минимизации налогов. В том числе говорится о глобальной налоговой реформе, которая должна проходить с раскрытием налоговым органам по их запросам банковской тайны (то есть информации о движении средств по счетам клиентов). В 2025 году Нацбанк пообещал с привлечением аудиторов провести ежегодную оценку устойчивости банков — стресс-тестирование. Два госбанка — "Сенс Банк" и "Укргазбанк" — подготовят к продаже, и для этого уже внесли соответствующий законопроект в Верховную Раду. До конца декабря 2024 года должны назначить международного финансового советника. Для выполнения директивы Евросоюза власти обязались до конца января 2025 года поднять требование по минимальному уставному капиталу для банков с нынешних 200 млн грн (4,4 млн евро) до 5 млн евро. Владельцам финучреждений дадут 6 месяцев для его выполнения. Украинцам могут поднять тарифы на электичество и газ. В документе говорится, что власти допускают "постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию до уровня возмещения расходов с одновременным выделением достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств". Точные ценовые ориентиры не указываются. Правительство обязалось продвигать реформы в энергетическом секторе, в том числе числе формирование полного состава наблюдательного совета "Укрэнерго" (7 членов), большинство в котором будут составлять "независимые" (то есть рекомендованные западными партнерами) члены. Формирование Набсовета предусмотрено до конца декабря 2024 года. До конца 2024 года Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обязаны подготовить и внести доработанную версию законопроекта о виртуальных активах, который должен легализировать в Украине криптовалюты, которые до сих пор остаются под запретом, и о сделках, по которым украинцам блокируют и принудительно закрывают банковские счета. От банков и небанковских учреждений будут требовать и дальше ужесточать финансовый мониторинг для клиентов. Это значит, что гражданам будут задавать еще больше вопросов об их операциях и происхождении средств, требовать больше документов. Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физлиц должны разработать и систему гарантирования вкладов в кредитные союзы и компании, занимающиеся страхованием жизни. На текущий момент ее нет. Государство гарантирует населению только банковские вклады — на 100% средств на счете на время действия военного положения плюс 3 месяца после его окончания.

Ранее мы сообщали, что согласно меморандуму окончания войны в МВФ ожидают в последнем квартале 2025 года.

Незадолго до появления информации о меморандуме нардеп заявил, что цены на электроэнергию могут вырасти до 6-7 грн за киловатт для граждан и до 11-12 грн для предприятий.