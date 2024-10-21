Налоговая служба Украины хочет проверять информацию, составляющую банковскую тайну, об украинцах и бизнесе. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

При том субъектами этих проверок будет указан сам банк, а не его клиент, о котором будет запрашиваться информация.

Нацбанк считает, что предложения налоговой требуют доработки перед внесением в парламент, так как нарушают европейскую практику.

"А по решению суда налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, в значительно большем объеме, чем предлагает ГНС, но для этого ей нужно обосновать целесообразность и наличие оснований для получения такой информации", - сообщает нардеп.

Южанина пишет, что эти изменения рассматриваются в налоговом комитете тайно, и она узнала о них от НБУ.

Ранее Украина провела первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS) для "повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов".

Напомним, летом Нацбанк требовал от финансовых учреждений пристальнее и тщательнее проверять небольшие переводы между счетами физлиц.