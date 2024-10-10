Рада приняла законопроект о повышении налогов, сократив его вдвое
Верховная Рада поддержала законопроект о повышении налогов, который должен вступить в силу задним числом с 1 октября.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Подробнее о том, в каком виде законопроект приняли в первом чтении читайте в отдельном материале.
Однако законопроект о повышении налогов существенно изменили перед принятием в целом.
Как пишет нардеп Железняк, из него убрали правку №988, которая представляет собой половину законопроекта.
"Поэтому, что-то мне кажется что придется переголосовать закон для банального приведения его в какой-то порядок", - пишет депутат.
Нардеп Гончаренко отмечает, что в принятой редакции повышение военного сбора с 1,5% до 5% предусмотрено для всех, кроме военных.
Также напомним, как выглядела редакция законопроекта до отмены правки №988:
- увеличение военного сбора с 1,5% до 5%;
- внедрение военного сбора для ФОПов;
- 50% налог на банки;
- увеличение МНО (минимальное налоговое обязательство) для земель;
- 25% налога на прибыль для финкомпаний;
- освобождение кэшбека от налогообложения;
- переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
- увеличение ренты на добычу щебня.
Главное юридическое управление Рады заявляло, что в этой редакции законопроект не соответствуют Конституции.