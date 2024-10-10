Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект о повышении налогов. Фото: Facebook

Верховная Рада поддержала законопроект о повышении налогов, который должен вступить в силу задним числом с 1 октября.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Подробнее о том, в каком виде законопроект приняли в первом чтении читайте в отдельном материале.

Однако законопроект о повышении налогов существенно изменили перед принятием в целом.

Как пишет нардеп Железняк, из него убрали правку №988, которая представляет собой половину законопроекта.

"Поэтому, что-то мне кажется что придется переголосовать закон для банального приведения его в какой-то порядок", - пишет депутат.

Нардеп Гончаренко отмечает, что в принятой редакции повышение военного сбора с 1,5% до 5% предусмотрено для всех, кроме военных.

Также напомним, как выглядела редакция законопроекта до отмены правки №988:

  • увеличение военного сбора с 1,5% до 5%;
  • внедрение военного сбора для ФОПов;
  • 50% налог на банки;
  • увеличение МНО (минимальное налоговое обязательство) для земель;
  • 25% налога на прибыль для финкомпаний;
  • освобождение кэшбека от налогообложения;
  • переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
  • увеличение ренты на добычу щебня.

Главное юридическое управление Рады заявляло, что в этой редакции законопроект не соответствуют Конституции.

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