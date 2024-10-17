Национальный банк Украины анонсировал битву банков с физлицами-предпринимателями, которые, по мнению регулятора, позволяют крупному бизнесу минимизировать налоговые платежи и обналичивать средства.

Требование НБУ максимально тщательно проверять и следить за деятельностью ФЛП прозвучало на закрытом совещании в Нацбанке в минувшую пятницу, 11 октября. На нем присутствовали руководители крупнейших банков Украины, сообщил источник "Страны".

"Председатель Национального банка Андрей Пышный так и сказал: "Нельзя останавливаться на достигнутом в борьбе с дропами, нужно двигаться дальше и бороться с фиктивными ФЛП, которые не ведут реальный бизнес, а создавались, только чтобы помогать минимизировать налогообложение крупных предприятий и для обнала", — рассказал источник.

В качестве примера приводились производственные и другие компании, на которых работают сразу по 80-100 ФЛП, совсем нет наемных работников в штате, а львиная доля оплат, закупок и продаж осуществляется не через счета юрлица (ООО), а именно через физлиц-предпринимателей. Это позволяет предприятию либо демонстрировать убыточную деятельность, либо минимально прибыльную и занижать уплаты по налогу на прибыль предприятий, который в Украине на текущий момент составляет 18% (за исключением банков, платящих 50%).

В Нацбанке ставят несколько целей в рамках борьбы с ФЛП, которых они считают фиктивными:

Увеличение бюджетных платежей по налогу на прибыль предприятий. Сокращение операций по обналу средств предприятий через ФЛП. Увеличение официальных штатов работников предприятий и налоговых платежей по 18%-му НДФЛ (налогу на доходы физлиц) и по военному сбору, который недавно был поднят с 1,5% до 5%.

Если до большой войны это было в зоне ответственности Госналоговой службы и других госорганов, то теперь в эпицентре оказалась банковская система. От финансистов требуют ужесточить контроль за средствами на счетах. И, похоже, НБУ в этом вопросе координирует действия с другими представителями власти. Например, председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев на этой неделе заявил, что в Украине не задекларировано налогов на 420-430 млрд грн и с теневой экономикой будут бороться.

На закрытом совещании в НБУ банкирам не обещали для этого никакого нового постановления или другого документа. Сказали, что более строгие проверки ФЛП нужно проводить в рамках финансового мониторинга, по постановлению НБУ №65, утвержденному еще в мае 2020 года. Если банкиры не будут этого делать, их станут наказывать, в том числе крупными штрафами.

На практике для предпринимателей это значит, что финансовые операции ФЛП начнут серьезнее перепроверять, задавать больше вопросов о природе сделок (поступлений и оплат), требовать больше подтверждающих и объясняющих документов. Если те покажутся подозрительными или фиктивными, банк сначала заблокирует счета, а потом и закроет их в принудительном одностороннем порядке, что, скорее всего, впоследствии приведет к закрытию ФЛП.

Это затронет многих: по данным Госслужбы статистики, за 12 месяцев численность ФЛП в Украине выросла на 170 тысяч и к 1 июля 2024 года достигла 1,67 млн.

Вторым вопросом на закрытом совещании в НБУ стало повышение для банков в 2024 году налога на прибыль с 25% до 50% (как и в 2023-м). Пышного пытался критиковать председатель одного из банков с западным капиталом, поскольку совсем недавно глава НБУ обещал пролоббировать сохранение 25%. Однако Пышный отказал воспринимать это как собственный провал, а в ответ обвинил банковское сообщество в пассивности по части работы с Верховной Радой, правительством и другими ветвями власти.

Напомним, летом Нацбанк требовал от финансовых учреждений пристальнее и тщательнее проверять небольшие переводы между счетами физлиц.