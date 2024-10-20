Война закончится в последнем квартале 2025 года. Об этом говорится в обновленном прогнозе МВФ.

Ожидается, что война продолжится в течение следующего года, создавая давление на госрасходы Украины и открывая дополнительные потребности в финансировании.

"В обновленном базовом сценарии война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику, но Украина сможет поддерживать умеренный (экономический) рост", - говорится в документе.

Также в обновленном меморандуме с МВФ предполагается постепенное повышение коммунальных тарифов во время войны.

В письме руководству МВФ украинские власти допускают повышение коммунальных тарифов.

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны)", - говорится в документе.

Отметим, что сейчас действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.

Ранее нардеп заявил, что цены на электроэнергию могут вырасти до 6-7 грн за киловатт для граждан и, соответственно, до 11-12 грн для предприятий.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2024 года в обновляемом онлайне.