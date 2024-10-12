Народный депутат Украины Нина Южанина приводит основные положения принятого Верховной Радой законопроекта о масштабном повышении налогов:

с момента вступления закона в силу повышается ставка военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников.

При этом для служащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и Госслужбы спецсвязи ставка остается 1,5%. Освобождение от сбора сохраняется для тех, кто выполняет боевые задания.

с 1 октября военный сбор для всех ФЛП I, II и IV групп устанавливается в размере 10% от минимальной зарплаты (то есть 800 гривен ежемесячно),

для ФЛП и юрлиц III группы единого налога военный сбор с 1 октября будет в размере 1% от дохода,

отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ с 1 января 2025 года становится ежемесячной, а не ежеквартальной,

ставка налога на прибыль для банков вырастет до 50% за 2024 год. Со следующего года растет ставка налога на прибыль для финансовых организаций (кроме страховых),

с каждой автозаправки вводятся ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль (если владелец юрлицо) и подоходному налогу (если владелец физлицо) в размере от 30 до 60 тыс. грн,

для валютных обменников авансовые взосы по НДФЛ привязали к евро,

на 14% растет минимальное налоговое обязательство для сельскохозяйственных земель. Установлена также минимальная сумма за гектар пашни - 1400 гривен,

отмена упрощенной системы для IV группы предпринимателей, если задолженность по минимальному налоговому обязательству превышает два квартала,

повышение ставки рентной платы за добычу щебня, песка и каолина,

на 50% возрастут минимальные розничные цены на вина, коньяки и вермуты,

освободят от налогообложения деньги, начисленные по программе "Национальный кешбек",

до конца военного положения освобождают от подоходного налога иностранную помощь, которую получают украинцы за рубежом. То есть, беженцы не должны будут платить в Украине налоги с пособий, получаемых в ЕС.

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала в целом законопроект о повышении налогов, но в урезанном виде, убрав оттуда половину текста. Из-за этого повышения налогов "задним числом" с 1 октября не будет.

Ранее Главное юридическое управление Рады оценило законопроект о повышении налогов как нарушающий Конституцию.