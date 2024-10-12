Рост военного сбора, налога на прибыль и минимальных цен. Основные положения закона
Народный депутат Украины Нина Южанина приводит основные положения принятого Верховной Радой законопроекта о масштабном повышении налогов:
- с момента вступления закона в силу повышается ставка военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников.
При этом для служащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и Госслужбы спецсвязи ставка остается 1,5%. Освобождение от сбора сохраняется для тех, кто выполняет боевые задания.
- с 1 октября военный сбор для всех ФЛП I, II и IV групп устанавливается в размере 10% от минимальной зарплаты (то есть 800 гривен ежемесячно),
- для ФЛП и юрлиц III группы единого налога военный сбор с 1 октября будет в размере 1% от дохода,
- отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ с 1 января 2025 года становится ежемесячной, а не ежеквартальной,
- ставка налога на прибыль для банков вырастет до 50% за 2024 год. Со следующего года растет ставка налога на прибыль для финансовых организаций (кроме страховых),
- с каждой автозаправки вводятся ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль (если владелец юрлицо) и подоходному налогу (если владелец физлицо) в размере от 30 до 60 тыс. грн,
- для валютных обменников авансовые взосы по НДФЛ привязали к евро,
- на 14% растет минимальное налоговое обязательство для сельскохозяйственных земель. Установлена также минимальная сумма за гектар пашни - 1400 гривен,
- отмена упрощенной системы для IV группы предпринимателей, если задолженность по минимальному налоговому обязательству превышает два квартала,
- повышение ставки рентной платы за добычу щебня, песка и каолина,
- на 50% возрастут минимальные розничные цены на вина, коньяки и вермуты,
- освободят от налогообложения деньги, начисленные по программе "Национальный кешбек",
- до конца военного положения освобождают от подоходного налога иностранную помощь, которую получают украинцы за рубежом. То есть, беженцы не должны будут платить в Украине налоги с пособий, получаемых в ЕС.
Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала в целом законопроект о повышении налогов, но в урезанном виде, убрав оттуда половину текста. Из-за этого повышения налогов "задним числом" с 1 октября не будет.
Ранее Главное юридическое управление Рады оценило законопроект о повышении налогов как нарушающий Конституцию.
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