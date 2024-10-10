Президенту Украины Владимиру Зеленскому, возможно, придется столкнуться с народным гневом из-за повышения налогов.

Об этом пишет американская газета The New York Times, комментируя принятый сегодня налоговый закон.

Издание отмечает, что украинский парламент проголосовал за самое большое повышение налогов с момента начала войны с Россией более двух лет назад, прибегнув к политически непопулярному шагу, чтобы собрать средства на изнурительные военные действия.

"Этот шаг, вероятно, сильно ударит по Украине, где люди уже ощутили резкое падение своего экономического благосостояния из-за конфликта", – говорится в публикации.

Издание напоминает, что закон увеличивает военный сбор с доходов физлиц с 1,5% до 5%. Кроме того, он задним числом удваивает налоги на прибыль банков до 50% в этом году и повышает налоги на прибыль других финансовых учреждений.

Замглавы экономического комитета Рады Алексей Мовчан признал в комментарии изданию, что законопроект "непопулярен".

"Нас будут ненавидеть, но у нас нет другого выхода. Речь идет о нашем выживании в этой войне", – сказал он.

NYT пишет, что необходимость укрепления государственного бюджета в последние месяцы только возросла, поскольку украинские войска постоянно теряют позиции на поле боя на востоке страны, а военная и финансовая поддержка Киева рискует сократиться из-за усталости от войны на Западе.

"В четверг Зеленский отправился в круговое турне по европейским столицам, чтобы призвать иностранных союзников увеличить свою поддержку... Но когда Зеленский вернется домой, ему, возможно, придется столкнуться с гневом своего населения из-за повышения налогов – непопулярной меры в любом государстве, но особенно в стране, экономика которой разрушена конфликтом", – говорится в статье.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в целом законопроект о повышении налогов, но в урезанном виде, убрав оттуда половину текста. Из-за этого повышения налогов "задним числом" с 1 октября не будет.

Накануне Главное юридическое управление Рады оценило законопроект о повышении налогов как нарушающий Конституцию.