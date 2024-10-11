У государства нет средств на повышение зарплат учителей. Для увеличения заработной платы всем работникам образования дополнительно потребуется 270 миллиардов гривен финансирования.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

"Вопрос повышения зарплат работникам образования, который предусмотрен статьей 61 заключительных положений закона "Об образовании", предусматривает поднятие для всех работников образования, что правильно и справедливо... но на это повышение стране нужно на сегодня 270 миллиардов гривен дополнительно", – сказал министр.

Лисовой добавил, что на сегодняшний день таких средств нет. По его словам, сейчас расходы на зарплаты педагогам финансируются за счет доноров и партнеров.

"Понимая это, как только появится возможность, я абсолютно уверен, что учителя будут первые в очереди на повышение их социальных стандартов", - добавил Лисовой.

В августе он уже говорил, что до окончания войны серьёзного увеличения зарплат учителям ждать не стоит.

Из-за низких зарплат и по другим причинам в школах стремительно нарастает нехватка педагогов. Мы анализировали сложившуюся ситуацию в учебных заведениях.