Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает газета Financial Times.

"Мы увидели во время первого (мирного) саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я так думаю", - цитирует Зеленского FT.

Что это значит?

"Заявление Зеленского о том, что взаимное прекращение ударов Украины и России по энергообъектам друг друга могло бы стать "первым шагом к завершению горячей фазы войны" формально тянет на сенсацию.

Потому что, согласно официальной доктрине Украины ("формула мира" Зеленского), ни о каком прекращении боевых действий до вывода российских войск на границы 1991 года не может быть и речи.

И тут вдруг такое резкое понижение планки требований Киева.

Однако, в реальности, судя по всему, заявление Зеленского носит исключительно тактический характер и связано с проходящем ныне в Казани саммитом БРИКС, а не с желанием действительно начать переговоры об окончании войны в ближайшее время.

Напомним, что уже больше месяца украинские официальные лица заявляют о планах РФ нанести массированный удар по подстанциям АЭС Украины. Москва этого не подтверждает и неизвестно, есть ли действительно такие намерения у РФ, но если подобный удар будет осуществлен, то масштаб последствий его будет колоссальный и многократно превзойдет эффект от предыдущих атак на украинскую энергетику.

Без подстанций АЭС не смогут передавать электричество, а потому будут вынуждены остановить генерацию. А атомная энергетика обеспечивает большую часть производства электроэнергии в Украине. И такую недостачу нельзя будет перекрыть ни импортом из ЕС, ни автономной генерацией, ни каким-либо другим способом. Будет тотальный и долгосрочный блэкаут. Даже если будут поражены подстанции не всех АЭС, а только их части, то и это повлечет тяжелейшие последствия, которые могут быть намного масштабнее, чем отключения в ноябре-декабре 2022 года. В таких условиях украинскую экономику ждёт коллапс. В том числе будет невозможно и масштабное производстве вооружений на территории страны, да и в целом способность Украины продолжать войну окажется под большим вопросом.

Поэтому украинские власти и пытаются различными способами подобный удар предотвратить. В том числе, и работая со странами глобального Юга, в первую очередь, с Китаем и Индией, лидеры которых сейчас приехали в Казань на саммит БРИКС.

Именно к ним, вероятно, и адресовано нынешнее заявление Зеленского о взаимном прекращении ударов по энергетике как пути к окончанию войны. Возможно, в Киеве таким образом хотят добиться того, чтобы Си Цзиньпин и Моди (которые поддерживают скорейшее прекращение огня в Украине) как-то повлияли на Путина, чтоб тот не бил по подстанциям украинских АЭС и вообще по энергообъектам.

Но пока непонятно, сработает ли такой расчет. Поднимут ли этот вопрос лидеры Индии и Китая, а если и поднимут, то прислушается ли к ним Путин", - анализирует телеграм-канал Политика Страны.